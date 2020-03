Fußball-Kreisliga A : Spitzenreiter feiert Kantersieg auf fremdem Platz

Fußball, Kreisliga A Der SC Waldniel hatte in St. Tönis keinerlei Probleme. Positiv verlief der Spieltag auch für den ASV Süchteln II.

Der SC Waldniel fühlt sich in der Rolle des Spitzenreiters anscheinend pudelwohl. Beim SV St. Tönis ließen die SCer kaum etwas anbrennen und gewannen hochverdient 8:2. In der Gladbacher A-Liga hat sich der ASV Süchteln II gleich im ersten Spiel nach der Winterpause mit einem 2:1-Sieg in Wickrathhahn wohl schon aller Abstiegsnöte entledigt.