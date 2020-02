Fußball-Kreisliga A : Tabellenführer dreht nach der Halbzeit mächtig auf

Fußball, Kreisliga A Spitzenreiter SC Waldniel bleibt weiter auf Bezirksliga-Kurs. Im Derby besiegten die Waldnieler den Aufsteiger TIV Nettetal klar mit 6:2. Im Keller leisteten sich Union Nettetal II und der Dülkener FC derweil weitere Niederlagen.

SC Waldniel – TIV Nettetal 6:2 (1:0). „Im ersten Abschnitt haben wir uns das Leben selbst ein wenig schwer gemacht“, sagte Waldniels Trainer Michael Holthausen. „Mit dem Wind im Rücken war der zweite Abschnitt eine klare Sache für uns. Was mich ein wenig ärgert, ist, dass wir uns in der Schlussphase völlig unnötig zwei Elfmeter eingefangen haben.“ Die Tore zum klaren Waldnieler Erfolg steuerten Jan Beerens, Daniel Hank, Robin Hurckmans (2), Andreas Klingen und Tobias Hützen bei. Auf Nettetaler Seite verwandelte Semih Ergin beide Strafstöße.

VSF Amern II – SV St. Tönis 4:2 (2:2). “Das mit dem Wind war heute wirklich ein kleines Lotteriespielchen“, sagte Amerns Trainer Andre Simons. Im ersten Abschnitt gerieten die Platzherren etwas überraschend mit 0:2 in Rückstand. Doch noch vor der Pause machten die Amerner mächtig Druck und glichen durch Dennis Brachten und Tim Caspers aus. „Im zweiten Abschnitt waren wir klar am Drücker“, sagte Simons. „Wir hätten noch höher gewinnen können.“ Die beiden Tore zum Sieg erzielten Brachten und Lukego Mbambu.

Hellas Krefeld – Rhenania Hinsbeck 1:1 (0:1). Die Hinsbecker hatten die drei Punkte so gut wie sicher – wenn es da nicht die lange Nachspielzeit gegeben hätte. Melvin Riße hatte Rhenania in der Seidenstadt in der zehnten Minute in Führung geschossen, die eben bis zur 94. Minuten hielt – ehe Hellas noch der Ausgleich glückte.