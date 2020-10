Fußball : Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

Fußball-Kreisliga A Die TSF Bracht überzeugen mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Das Ziel ist der Klassenverbleib – und der soll nach der Hinrunde feststehen.

„Unser klares Ziel ist es, unter die ersten Elf zu kommen und die Klasse zu halten. Dann haben wir Ruhe und können gucken, wo es dann hingeht“, sagt Kuligowski. Die Hinrunde mit 22 Mannschaften, die bis zum 21. März 2021 gespielt wird, läuft nach dem Modus jeder gegen jeden. Anschließend spielen die ersten Elf in einem Einfachmodus die Aufsteiger untereinander aus. Die anderen Klubs müssen dagegen weiter um den Abstieg bangen. Sollten die Brachter weiter fleißig Punkte sammeln und in der oberen Hälfte bleiben, ist ihnen der Klassenverbleib dann nach der „Hinrunde“ nicht mehr zu nehmen.

Kuligowski (34) hat dabei seit dieser Spielzeit die alleinige Verantwortung des A-Ligisten und agierte in der Aufstiegssaison noch als Co-Trainer. Davor war er für die Zweite Mannschaft verantwortlich. Ihm zur Seite steht Manfred Pickolin als Co- und Torwarttrainer. Der gelernte Mittelfeldspieler ist am Alster Kirchweg ein echtes Urgestein, dem Verein seit seiner Zeit als Spieler in der F-Jugend (1994) treu und lief einst selbst für die Erste Mannschaft auf. Nur für ein kurzes Gastspiel beim SC Union Nettetal streifte er das Trikot der dortigen Zweitvertretung in der Bezirksliga über.