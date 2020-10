Fußball-Kreisliga A : Amern II beweist Stärke bei Standards

Fußball-Kreisliga A Im Duell zwischen Rhenania Hinsbeck und den VSF Amern II in der Kreisliga A setzten sich die leicht favorisierten Gäste mit 3:1 durch.

Bereits in der 16. Minute brachte Tobias Bruse die Amerner mit 1:0 in Führung, aus rund zwanzig Metern platzierte er den Ball im linken Winkel. Im weiteren Verlauf kam Amern über Standards häufig vor das gegnerische Tor. In der 37. Minute führte dann eine Ecke zur 2:0-Führung. Nachdem der erste Abschluss noch auf der Linie geklärt werden konnte, stand Timo Hützen beim Abpraller richtig und traf aus fünf Metern per Volley.