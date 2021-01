Fußballturnier in Dülken : Hallen-Masters 2021 wird auf das Feld verlegt

Fußball Das Traditionsturnier in Dülken soll coronabedingt in abgeänderter Form im Sommer nachgeholt werden. Einige Eckpunkte gilt es noch zu klären.

Wer an ein großes Hallenfußball-Turnier mit Tradition in der Region denkt, dem wird das Volksbank Masters in Dülken mit Sicherheit gleich am Anfang einfallen. Am vergangenen Wochenende wäre dieses hochkarätig besetzte Turnier in seine 30. Auflage gegangen. Doch machten die aktuellen Bestimmungen rund um die Corona-Pandemie den Organisatoren, Vereinen und zahlreichen Helfern einen Strich durch die Rechnung.