TuRa Brüggen : Zwei Rückkehrer verstärken Bezirksligisten

Fußball Stürmer Sandro Meyer geht wieder für TuRa Brüggen auf Torejagd. Auch Verteidiger Jan Wind ist zu seinem früheren Klub zurückgekehrt. Und es gibt noch weitere Verstärkungen für den Bezirksligisten.

Bei TuRa Brüggen sind die Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Änderungen gibt es sowohl im Trainerteam als auch im Kader. Über die Rückkehr von Sandro Meyer freut man sich beim Bezirksligisten ganz besonders. Der 1,78 Meter große Stürmer hatte Brüggen nach insgesamt sieben Jahren im Jugend- und Seniorenbereich im Sommer 2018 in Richtung Mennrath verlassen und war anschließend zum TSV Wachtendonk-Wankum gewechselt, bei dem er mit zwölf Toren und sechs Vorlagen in 18 Spielen entscheidenden Anteil am Aufstieg in die Landesliga hatte. Insgesamt traf er in 106 Bezirksliga-Partien 71-mal. Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück.