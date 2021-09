Fußball-Bezirksliga : „Türk-Deutsch“ schwächt sich selbst

Fußball-Bezirksliga Gegen den VfL Willich sollte für den TDFV Viersen der erste Saisonsieg gelingen. Nach frühem Platzverweis gab es jedoch eine deutliche Niederlage.

Kommen dann jedoch noch Unbeherrschtheiten seitens der Spieler hinzu, die häufig mit Gelben Karten oder Platzverweisen geahndet werden, dann schwächt man sich zusätzlich. Gegen Willich passierte eben genau das: Viersen musste eine Stunde in Unterzahl absolvieren – und verlor am Ende deutlich.

Dabei begann die Partie für „Türk-Deutsch“ vielversprechend mit der ersten guten Chance bereits nach sechs Minuten, doch den Freistoß von Melih Karakas lenkte Willichs Torhüter Dominik Czichon noch gerade so über die Querlatte. Karakas war es auch, der freistehend in der 18. Minute nach einem Flankenball artistisch einen Seitfallzieher im Strafraum versuchte. Es blieb aber nur ein Versuch und hätte wesentlich effektiver zu Ende gespielt werden können. In der 25. Minute, Willich hatte sich mittlerweile auf das aggressive Pressing von Viersen eingestellt, gab es die erste große Möglichkeit für die Gäste, doch den Gegentreffer konnte Viersens Torhüter Ahmet Özün mit einem Reflex verhindern. Drei Minuten später geschah die spielentscheidende Situation, als Yaruzhan Özün mit seiner zweiten Gelben Karte in diesem Spiel frühzeitig zum Duschen geschickt wurde (28.).