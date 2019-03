Fußball-Bezirksliga: Ungleiches Duell für Dülkener FC

GRENZLAND Fußball-Bezirksligist Dülken empfängt Tabellenführer Giesenkirchen am Hohen Busch. Fortuna Dilkrath peilt gegen Rheydt den ersten Sieg des Jahres an.

Dülkener FC (16.) - DJK/VfL Giesenkirchen (1.). Zu Gast ist der Spitzenreiter aus Giesenkirchen. Wobei auch der DFC genau genommen nur Gast ist, trägt er die Partie doch im Rahmen der Kooperation mit dem 1. FC Viersen am Hohen Busch aus. Aus diesem Grund bat Matthias Denneburg seine Mannschaft am Donnerstag zur Eingewöhnung auf den dortigen neuen Kunstrasenplatz. Die einen Tag zuvor angesetzte Partie der dritten Kreispokal-Runde bei A-Liga-Spitzenreiter SV Vorst hatten die Dülkener Verantwortlichen aus Mangel an zur Verfügung stehenden Spielern absagen müssen. Zwar ist personell nicht wirklich Besserung in Sicht, antreten wird Dülken dennoch - auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint. „Die Rollenverteilung ist eindeutig, Giesenkirchen hat am vergangenen Wochenende mit Strümp einen Gegner unseres Kalibers mit 7:0 geschlagen. Aber vielleicht gelingt uns ja noch einmal so ein Coup wie gegen Repelen“, hofft Denneburg. Dass sein Team auf ungewohntem Untergrund spielt, sieht der 38-Jährige weder als Vor- noch als Nachteil: „Wir haben in der vergangenen Saison oft guten Fußball auf Kunstrasen gespielt, warum sollten wir das dann in diesem Jahr nicht können?“