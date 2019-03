Fußball-Bezirksliga: Viersener Stadtderby endet mit Tumulten

GRENZLAND In der Fußball-Bezirksliga ging’s beim 0:0 zwischen dem 1. FC Viersen und dem TDFV Viersen auf dem Platz fair zu. Hinterher nicht mehr. Brüggen schöpfte durch den Heimsieg gegen Uerdingen Hoffnung.

1. FC Viersen - TDFV Viersen 0:0. Trotz der Tatsache, dass das Duell der beiden Viersener Klubs nicht wie üblich am Hohen Busch, sondern im Dülkener Stadtgarten ausgetragen wurde, waren viele Zuschauer dabei. Mit fußballerischer Feinkost wurden sie allerdings nicht verwöhnt: Beide Teams taten sich schwer, auf dem holprigen Rasen ein vernünftiges Spiel aufzuziehen. Vor allem der 1. FC, der in vielen Situationen die Möglichkeit hatte, sich aussichtsreiche Chancen zu erspielen, allerdings immer wieder die falschen Entscheidungen traf. „Es ist schon lange unser Problem, dass wir uns den Ball erst erkämpfen und dann aber schnell wieder verlieren“, sagte FC-Trainer Klaus Fleßers, der eins der „schwächsten Spiele“ seines Teams in dieser Saison sah - zumal der 1. FC knapp eine halbe Stunde in Überzahl spielte, nachdem TDFV-Akteur Yaruzhan Özün wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte kassiert hatte (65.). Auf der anderen Seite kamen die Gäste vom TDFV auch nur selten nach vorne, allerdings hatten sie die beste Chance der gesamten Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Sefer Erdogan den Pfosten, Thomas Tümmers vergab den Nachschuss. Die umkämpfte, aber durchaus faire Partie fand mit einer großen Rudelbildung nach dem Abpfiff ein unrühmliches Ende. TDFV-Keeper Ahmet Özün, der später noch Gelb-Rot sah, lieferte sich ein Scharmützel mit FC-Kapitän Nejat Kaya, woraufhin rund drei Dutzend Zuschauer den Platz stürmten. Nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation wieder.