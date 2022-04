Bezirksligist verliert „0:0-Spiel“ gegen Schiefbahn : SC Waldniel ist zu harmlos in der Offensive

Durch einen späten Gegentreffer unterlag der SC Waldniel (blaue Trikots) dem SC Schiefbahn in der Bezirksliga mit 0:1. Foto: Tom Ostermann

Fussball-Bezirksliga Am Donnerstagabend unterliegt der SC Waldniel im Heimspiel den Gästen aus Schiefbahn und lässt insbesondere im Spiel nach vorne einiges vermissen. Das Offensivspiel kritisierte nach der Pleite auch Waldniels Sportlicher Leiter Daniel Saleh.

Von Tom Ostermann

Unglücklich und denkbar knapp hat der SC Waldniel sein Heimspiel am Gründonnerstag gegen den SC Schiefbahn mit 0:1 (0:0) verloren, dabei hatte es lange nach einem Unentschieden ausgesehen. Die Gastgeber kamen gut ins Spiel, zeigten in den ersten 15 Minuten, dass sie es den Schiefbahnern im Dr. Ernst Van Aaken-Stadion schwer machen wollten. Die Platzherren erarbeiteten sich Chancen, kombinierten, nur letztlich fehlte immer wieder das letzte Quäntchen zum Torerfolg. Mit fortschreitender Spielzeit änderte sich das Bild ein wenig. Die in rot gekleideten Gäste kamen mehr und mehr ins Spiel und versuchten die Waldnieler Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen, doch die klaren und zwingenden Torchancen fehlten auch hier. So spielte sich die Partie zum Ende der ersten Halbzeit meistens im Mittelfeld ab.

In Hälfte zwei waren die Waldnieler zu Beginn präsenter, verpassten es jedoch ihr spielerisches Können in zwingende Torchancen umzumünzen. Immer wieder versandeten vielversprechende Bälle aus der eigenen Hälfte in des Gegners Abwehrreihen – oder auch schon früher. Es schien ein stückweit die Struktur und der Wille in Waldniels Angriffsspiel zu fehlen. Genau das, die mangelnde Verwertung und auch die zum Teil fehlende Erarbeitung von guten Chancen ist das, was Waldniels Sportlicher Leiter Daniel Saleh nach dem Spiel besonders bemängelte: „Wir erarbeiten uns kaum Chancen, das müssen wir ändern, daran müssen wir arbeiten“.

Für das Ergebnis fiel diese mangelhafte Verwertung und Erarbeitung von Chancen erst einmal gar nicht so stark ins Gewicht, da auch die Gäste aus Schiefbahn nur wenig in puncto Torgelegenheiten zu bieten hatten. So sah es lange Zeit nach einem 0:0 aus – zumindest bis zur 86. Minute. Denn da netzte Abwehrroutinier Stefan Galster, der in der Vergangenheit unter anderem für den TSV Meerbusch in der Oberliga am Ball war, zum 1:0 für den SC Schiefbahn ein. In der Folge zeigten sich die Waldnieler bemüht zumindest einen Punkt zu behalten – doch daraus wurde nichts mehr. Am Ende unterlagen die Waldnieler im Heimspiel mit 0:1.