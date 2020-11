Fußball-Bezirksliga : Corona-Pause bringt Tabellenschlusslicht nicht aus der Ruhe

Fußball TuRa Brüggen steht nach sieben Spieltagen sieglos am Tabellenende. Die Pandemie-bedingte Saisonunterbrechung ist da keine Hilfe. Von großer Unruhe ist trotzdem im Team nichts zu spüren.

Nur sechs Tore erzielte das Team von Trainer Jakob Scheller in den bisher sieben Saisonspielen und stellt somit die harmloseste Offensive in der Gruppe 4. Aber nur 14 Gegentore ließ die Mannschaft zu und ist damit das achtbeste Team. Aber im Endeffekt sprang bisher noch kein Dreier dabei heraus. Somit könnte ein Außenstehender vermuten, dass die Probleme in der Offensive zu finden sind. Doch Scheller wiegelt ab: „Es ist nicht die Offensive, sondern die Summe von mehreren kleinen Faktoren. Da wäre als erstes der verletzungsbedingte Ausfall wichtiger Spieler, dann die nachlassende Trainingsbeteiligung“.

Dabei verlief die Vorbereitung überwiegend positiv und ließ auf einen ruhigen Saisonverlauf schließen. Dass dem nicht so war, zeigten dann die ersten Spiele. So verlor TuRa zum Auftakt in Dilkrath recht unglücklich 0:1. Zum Heimauftakt holte Brüggen mit dem 2:2 gegen Odenkirchen den ersten Zähler. Gegen den Tabellenführer Schiefbahn wurde eine gute Leistung abgerufen, doch am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Dem schlossen sich ein 1:3 in Vorst und – nach klarer Überlegenheit – ein 0:2 gegen Grefrath an. „Wir hätten das Spiel eigentlich 8:2 für uns entscheiden müssen, aber wir hingen irgendwie in dieser Abwärtsspirale fest, wo nichts mehr gelingt“, trauert Scheller noch Wochen später der vergebenen Siegchance hinterher. Dem 1:1 in Waldniel folgte letztlich noch ein 2:4 in Mennrath.