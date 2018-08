Fußball-Bezirksliga: 1. FC Viersen daheim gegen Dilkrath

Fußball : Neu in der Antreiberrolle beim 1. FC Viersen

Simon Hetterle ist der dienstälteste Spieler beim 1. FC Viersen. Als neuer Kapitän ist er auch dafür zuständig, seine Mitspieler anzutreiben. Foto: Ostermann, Tom (tost)

Viersen Simon Hetterle führt den in die Fußball-Bezirksliga abgestiegenen Traditionsklub als Kapitän ins Heimspiel gegen Dilkrath.

Auf den allerletzten Drücker bescherte Simon Hetterle dem 1. FC Viersen im Stadtduell beim Dülkener FC am vergangenen Sonntag mit seinem Tor zum 2:2 die ultimative Erleichterung. „Es wäre schöner gewesen, wenn es das 3:2 gewesen wäre“, meint Hetterle nüchtern. Man müsse aber auch die Dülkener angesichts dessen, was sie Viersen abverlangt hätten, loben. Schon am Mittwoch wollen es die Viersener, die, wie ihr Trainer Daniel Saleh einräumte, nach dem Unentschieden „angefressen“ waren, besser machen. Dann erwartet der Fußball-Bezirksligist die DJK Fortuna Dilkrath zum ersten Heimspiel.

„Wir sind immer der Favorit. So gut wie in jedem Spiel. Wir müssen die Favoritenrolle mehr annehmen, das Spiel viel mehr kontrollieren und aktiver sein“, sagt Hettele. Trotz seiner erst 24 Jahre ist er nach den Umbrüchen der vergangenen Jahre mittlerweile der Dienstälteste im Team des Landesliga-Absteigers. 2014 kam er vom FC Wegberg-Beeck zu den Viersenern, seit dieser Saison trägt erstmals die Kapitänsbinde in einer Herrenmannschaft und geht voran. Das gilt nicht nur für seinen späten Ausgleichstreffer gegen Dülken. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Alle haben eine hohe Meinung von ihm. Simon treibt die Mannschaft an und wirkt absolut positiv“, sagt Viersens Trainer Daniel Saleh über seinen Mannschaftsführer. Der sieht sich selbst in einer Vorbildfunktion, in jedem Training und erst recht im Spiel. „Ich versuche, den anderen etwas mitzugeben und vor allem die Jüngeren anzufeuern und zu motivieren“, beschreibt Hetterle seine Aufgabe.



Ihm kommt es ganz gelegen, dass seine Mannschaft nicht lange über das erste Spiel nachdenken kann, sondern schon am Mittwoch (20 Uhr) im Grenzlandduell gegen Dilkrath wieder gefordert ist. „Der Punkt gegen Dülken ist positiv. Alle haben jetzt mitbekommen, dass die Bezirksliga kein Selbstläufer ist. Wir müssen in jedem Spiel 120 Prozent Gas geben. Gegen Dilkrath können wir den ersten kleinen Patzer, ich glaube, davon kann man nach dem 2:2 sprechen, wieder gutmachen“, betont Hetterle. Für seinen Trainer zählt gegen Fortuna Dilkrath sowieso nur ein Sieg. „Nichts anderes. Wenn wir an die Leistung der zweiten Halbzeit in Dülken anknüpfen können, sollten wir auch gewinnen können“, sagt Saleh. Zur Not auch mit einem Tor in allerletzter Sekunde.