Fußball : 45 Minuten in Überzahl reichen nicht zum Sieg

Fußball Der SC Union Nettetal musste sich in der Oberliga beim TV Jahn-Hiesfeld mit einem 1:1 begnügen, obwohl ein Spieler der Gastgeber noch vor der Pause die Rote Karte sah. Nettetal-Trainer Andreas Schwan nahm den Punkt aber gerne mit.

Mit einem Mann mehr auf dem Feld starteten die Nettetaler in den zweiten Durchgang, fanden am Ende allerdings nicht die richtigen Mittel, um den Siegtreffer zu erzielen. Dabei war das Team von Trainer Andreas Schwan durchaus bemüht, doch Hiesfeld hielt mit viel Leidenschaft dagegen und wurde mit ihren routinierten Spielern immer wieder durch Konter und Standards gefährlich. Am Ende blieb es jedoch beim 1:1 zwischen beiden Mannschaften. „Wir hätten das Spiel bei einer kompletten Halbzeit in Überzahl natürlich gerne gewonnen, nehmen den Punkt jetzt aber gerne mit“, sagte SCU-Coach Schwan.