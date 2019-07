Vor dem Fußballstart VSF Amern : Klassenerhalt kann nicht das Ziel sein

Amern Der Landesligist richtet den Blick in obere Regionen und arbeitet am Mannschaftsgefüge.

Mit einem hervorragenden fünften Platz beendeten die Fußballer von des VSF Amern die zurückliegende Landesliga-Saison. Da kommt schon die Frage auf, ob die Amerner in der Mitte August startenden neuen Spielzeit noch höhere Ziele anpeilen? Doch Trainer Willi Kehrberg ist ohnehin nicht ein Freund großer Worte, stellt aber schon jetzt eines klar: „Wir treten in der Landesliga nicht an, um den vorzeitigen Klassenerhalt anzustreben. Das kann und wird nicht unser Ziel sein.“ Er weist aber auf folgendes hin: „Wir sind jetzt mit Mannschaften aus dem Gebiet des nördlichen Niederrheins in einer Gruppe, die natürlich auch für uns ein wenig Neuland sind. Daher wollen wir zunächst einmal versuchen, einen guten Saisonstart hin zu legen. Dann können wir weiter schauen.“