Handball-Verbandsliga : TSV-Frauen feiern Derby-Sieg gegen die TVL-Reserve

Grenzland Die Kaldenkirchenerinnen setzten sich 27:22 gegen den TV Lobberich II durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am vorletzten Spieltag der Frauenhandball-Verbandsliga stand noch einmal ein Derby zwischen dem TV Lobberich II und dem TSV Kaldenkirchen an. Der TSV gewann das Spiel mit 27:22. „Die erste Halbzeit war deckungstechnisch von uns sehr gut, im Angriff fehlte allerdings teilweise noch der Biss. In der zweiten Halbzeit haben wir anfangs sehr unclever gespielt. Technische Fehler und Unkonzentriertheiten in der Deckung gestalteten das Spiel nochmal spannender. Am Ende hatten wir das Glück, dass die Bälle reingingen und die Deckung wieder stand“, so Kaldenkirchens Trainer Maik Tötsches.

Lobberichs Trainer Harald Orbon war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir sind schlecht in die Partie gestartet, haben uns dann aber wieder ins Spiel reingekämpft und das Spiel in der zweiten Halbzeit wieder ausgeglichen. Erst in den letzten zehn Minuten stand die Deckung dann nicht mehr stabil genug, und wir haben im Angriff nicht mehr getroffen. Kaldenkirchen war heute einfach die Mannschaft, die den Sieg mehr haben wollte.“

Die Damen des SC Waldniel gewannen ihr letztes Heimspiel gegen die SG Überruhr mit 29:23. Das Spiel startete mit einem Feuerwerk beider Offensiven, so stand es nach sechs Minuten bereits 6:5. In der folgenden Phase stand die Abwehr des SC dann auch besser, so dass er sich auf 11:5 absetzte. Bis zur Pause wurde der Vorsprung trotz einiger Wechsel auf 19:10 ausgebaut. Nach einer 24:13-Führung in der zweiten Hälfte, spielte Überruhr mit einer siebten Feldspielerin, was den Waldnielerinnen enorme Schwierigkeiten bereitete. Dennoch behaupteten sie die Führung und ließen am Ende nichts anbrennen. Die Torschützen: Paulsen (8), Theven (7), Bohnen (5), Hillers (3), Bagusche (2), Opitz, Drenker, Klein und Rother (je 1).