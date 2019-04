Handball-Verbandsliga : Waldnieler Frauen feiern wichtigen Auswärtssieg

Grenzland Beim Uedemer TuS setzten sich die Waldnielerinnen mit hauchdünn mit 30:29 durch.

Die Damen des SC Waldniel haben in der Handball-Verbandsliga beim Uedemer TuS einen wichtiges 30:29 erkämpft. „Es war ein atemberaubendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns. Das Zaubermittel war, die Halblinke in den Griff zu bekommen, was wir durch unsere Abwehrformation gut geschafft haben“, so Waldniels Trainer Elmar Gronsfeld. Bis zur 57. Minute war es ein enges Spiel, danach bekam Waldniel eine Vier-Minuten-Strafe beim Spielstand von 27:29. „Wir haben den Rückstand aufgeholt und zwei Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter zum Sieg verwandelt“, so Gronsfeld. Die Torschützen: Theven (12), Paulsen (6), Klein (5), Deilen (3), Hillers (2), Bohnen und Bagusche (je 1).