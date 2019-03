Handball-Verbandsliga: ASV-Frauen nach Derby-Niederlage abgestiegen

Grenzland Nach der Derbyniederlage gegen Waldniel geht’s für Süchteln in die Landesliga.

Das Derby in der Handball-Verbandsliga der Frauen gewann der SC Waldniel beim ASV Süchteln mit 25:21, womit die Süchtelnerinnen als erster Absteiger feststehen. „Wir haben sehr hektisch gespielt, wodurch viele technische Fehler entstanden sind. Wir haben uns im Angriff viele unvorbereitete Würfe genommen und in der Abwehr die Außenspielerinnen nicht in den Griff bekommen“, sagte Süchtelns Trainer Christoph Muth. Bis zur 45. Minute war das Spiel noch ausgeglichen. Erst dann konnte Waldniel deutlicher in Führung gehen. „Wir haben uns das Leben teilweise selber schwer gemacht, indem wir viele Pfostenwürfe hatten. Das Spiel haben wir durch Kampf und Ehrgeiz gewonnen“, so Waldniels Trainer Elmar Gronsfeld. Für den ASV trafen: Wingert (9), Burgtorff, Aegerter (je 3), Schuren, Benders (je 2), Knobe und Sturm (je 1). Die Tore des SC Waldniel erzielten: Paulsen, Opitz (je 5), Deilen (4), Theven, Klein, Hillers (je 3), Drenker und Jentges (je 1).