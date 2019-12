Frauen-Fußball : Kaldenkirchen siegt 5:3 und ist nun Tabellenerster

Frauen-Fußball Während der TSV sein Landesligaspiel gewann, lief es für die beiden anderen Grenzlandteams nicht optimal. Brüggen kassierte gar eine Klatsche.

Der TSV Kaldenkirchen hat sich mit einem 5:3-Sieg gegen den SV Brünen an die Tabellenspitze der Landesliga gespielt, da der bisherige Tabellenführer Bocholt II sein Heimspiel gegen Eintracht Emmerich verlor. „Natürlich ist das toll, wenn man an der Spitze steht“, sagte TSV-Trainerin Mareijke Hardt. „Aber an der Spitze tummeln sich fünf Teams. Es bleibt spannend.“ Die Tore für den TSV schossen Yvonne Hermanns (2), Christel Behr, Christina Janz und Lisa Ortel.