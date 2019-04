Frauen-Fußball : Sechs Punkte für die TSV-Frauen

Grenzland Die Landesliga-Fußballerinnen aus Kaldenkirchen feierten am Wochenende gleich zwei Siege. Niederrheinligist TuRa Brüggen kam wieder böse unter die Räder.

„Die hatten vier Spielerinnen aus der Zweitliga-Mannschaft dabei, die das Spiel von der ersten Sekunde an diktiert haben und uns wirklich nicht die Spur einer Chance gelassen haben“, sagte Brüggens Trainer Maes. „Was ich gut fand, obwohl meine Mädels klar ihre Grenzen aufgezeigt wurden, dass sie versucht haben, bis zum Spielende einigermaßen dagegenzuhalten.“ Bereits zur Pause lagen die Brüggenerinnen klar hinten, so dass Wolfgang Maes in der Pause alle Mühe hatte, seine Spielerinnen irgendwie noch motivieren zu können. „Wenn man dauernd verliert und dann auch noch gegen solch einen übermächtigen Gegner ran muss, ist es wirklich nicht leicht, die Mädels entsprechend zu pushen“, so Maes.

Eine Liga tiefer in der Landesliga landete der TSV Kaldenkirchen am Wochenende einen Doppelerfolg. Zunächst wurde am Freitag die DJK Barlo mit 5:0 bezwungen und am Sonntag musste der SV Halden dran glauben, den die Spielerinnen von Mareijke Hardt mit 4:1 in die Schranken verwies. „Das war ein tolles Wochenende“, sagte Hardt. „Endlich einmal haben wir die Früchte für die harte Arbeit im Training geerntet.“ Die Tore gegen Barlo erzielten Michelle Skupin (3), Imke Heide und Christina Backhaus. Gegen Halden markierte Lisa Ortel alle vier Treffer. Liga- und Stadtrivale Union Nettetal trennte sich im Duell der Tabellennachbarn 1:1 von Eintracht Emmerich. Anna Königshausen schoss die Union nach vier Minuten in Führung, die kurz nach dem Wechsel durch Emmerich ausgeglichen wurde.