Frauen-Fußball : Kaldenkirchen feiert Derbysieg

Lisa Ortel trug einen Treffer zum Derbysieg des TSV bei. Foto: Fupa

Grenzland In der Fußball-Landesliga schlugen die Frauen des TSV den Stadtrivalen SC Union Nettetal mit 2:0. In der Niederrheinliga trat TuRa Brüggen erst gar nicht an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die monatelange Durststecke des Niederrhein-Schlusslichts TuRa Brüggen nimmt einfach kein Ende, nicht nur von der sportlichen Seite her. Das Spiel beim SV Jägerhaus Linde musste am Samstag abgesagt werden. „Ich hatte noch nicht einmal neun Spielerinnen, die mir zur Verfügung standen. Viele hatten sich zuletzt verletzt oder waren krank“, sagte Brüggens Trainer Wolfgang Maes. „Dann Spielerinnen aus der Zweiten raufzuholen, die ansonsten nur in der Kreisliga ganz unten spielen, wäre auch für diese Spielerinnen einfach keine Motivation. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir in dieser Liga nichts mehr zu suchen haben und in die Landesliga einen Neuanfang starten sollten.“

Im Landesliga-Stadtduell besiegte der TSV Kaldenkirchen Union Nettetal mit 2:0. „Das war heute ein Doppelsieg für uns“, freute sich Kaldenkirchens Trainerin Mareijke Hardt. „Zum einen der Derbysieg und zum anderen natürlich ein mehr als wichtiger Erfolg, den wir für den vorzeitigen Klassenerhalt benötigen.“ Christina Backhaus und Lisa Ortel schossen die Gastgeberinnen schon vor der Pause in Front. Die Spielerinnen von Union Nettetal verstanden es nach dem Wechsel nicht mehr, den Schalter umzulegen und zumindest noch den Anschlusstreffer zu erzielen. „Das war von unserer Seite her wirklich ein schwaches Spiel“, meinte Nettetals Trainer Stefan Terporten, womit er die Leistung des Gegners aber nicht schmäleren wollte. „Ohne eine richtige Torchance kamen wir nie richtig ins Spiel, so dass Kaldenkirchen ganz klar der verdiente Sieger am Ende war.“