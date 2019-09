Frauen-Fußball : Union-Frauen verlieren ihre Tabellenführung

Grenzland Bei Borussia Bocholt II setzte es für die Nettetalerinnen in der Landesliga die erste Saison-Niederlage.

Nach dem Traumstart mit drei Siegen in Folge hat es Spitzenreiter Union Nettetal in der Fußball-Landesliga der Frauen erwischt. Bei Borussia Bocholt II verloren die Schützlinge von Stefan Terporten mit 0:2. Bereits zur Pause bekamen die Nettetalerinnen Nele Szymkowiak nicht in den Griff, die beide Treffer erzielte. Nach dem Wechsel versuchten die Gäste zwar mehr, aber zur Treffern kam der gestützte Tabellenführer nicht mehr.

Der Dülkener FC kann in der Bezirksliga in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Auch bei Bayer Uerdingen sprang am Ende eine knappe 3:4-Niederlage für die Elf von Stefan Krahnen heraus. Die Dülkerinnen bekamen Uerdingens Franziska Arens einfach nicht in den Griff, die alleine drei Tore für die Gastgeberinnen schoss. Nach dem klaren Rückstand trafen wenigstens noch Jana Krahnen, Victoria Koch und Janina Real ins Schwarze. „Die Niederlage war völlig unnötig“, ärgerte sich Stefan Krahnen.