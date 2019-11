Frauen-Fußball : Nettetals Frauen geben nach 2:0 noch Punkte ab

Frauen-Fußball Union musste sich in der Lanesliga gegen die DJK Barlo letztlich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Der TSV Kaldenkirchen feierte dagegen einen Auswärtssieg. Auch Borussias Frauen waren in der Zweiten Bundesliga erfolgreich.

Mit dem dritten Heimsieg in Folge sind Borussias Frauen in der Zweiten Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München gab es für die Mannschaft von Cheftrainer René Krienen ein am Ende deutliches 3:0 (0:0). In einem Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Gelegenheiten hatten, präsentierte sich Borussia als das effektivere Team. In der 57. Minute setzte sich Carolin Corres auf dem linken Flügel im Laufduell durch, ehe ihre anschließende Flanke abgefälscht wurde und sich ins Tor senkte. 13 Minuten später erzielte Kim Everaerts den zweiten Gladbacher Treffer, und in der 79. Minute sorgte Amelie Bohnen nach einem Eckball für den Endstand.