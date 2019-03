Handball-Oberliga : TVL-Frauen sind in Rheinhausen klar favorisiert

Der Einsatz von Katharina Weiss beim TVL ist fraglich. Foto: TVL

NETTETAL Neun Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen stehen für die Handballfrauen des TV Lobberich in der bisherigen Oberliga-Saison zu Buche. Die Bilanz ist also ausgeglichen. Nun soll für die Lobbericherinnen der Sprung in ein positives Punktekonto erfolgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und die Chancen dafür stehen eigentlich recht gut. Denn ein Sieg am Samstag beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Rheinhausen ist eigentlich nur als Pflichtaufgabe anzusehen, zumal die Schützlinge von Trainer Marcel Schatten das Hinspiel in eigener Halle bereits deutlich mit 37:16 für sich entscheiden konnten.

Den Fokus sollten die Gäste dabei auf die halblinke Rückraumspielerin und die Mittelangreiferin des VfL Rheinhausen legen, denn die beiden sind verantwortlich für mehr als ein Drittel der Tore der Gastgeberinnen. „Für diese beiden Spielerinnen haben wir uns im Training etwas einfallen lassen“, betont Marcel Schatten. Das alleine muss allerdings nicht ausreichend sein, deshalb ist auch eine Defensivleistung wie in den vergangenen Wochen vonnöten, und auch eine konzentrierte Vorstellung im Angriff muss der TV Lobberich zeigen. „Vorne müssen wir einfach konstanter werden“, fordert der Lobbericher Trainer.