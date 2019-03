Handball-Oberliga: Endgültig Abstiegsgespenst verjagen

NETTETAL Die Frauen des TV Lobberich könnten mit einem Sieg beim Rheydter TV wohl die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen.

Für die Handballfrauen des TV Lobberich steht am Samstag in der Oberliga das Derby beim abstiegsgefährdeten Rheydter TV auf dem Programm „Eine interessante Aufgabe“ betont Trainer Marcel Schatten. „Gegen Rheydt machen wir es uns nie leicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Spiel der große Favorit sind. Es ist eine seit Jahren eingespielte Mannschaft.“