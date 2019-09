Handball-Oberliga : TVL-Frauen wollen konstanter auftreten

Pauline Sirries, hier bei einem Einsatz in der vergangenen Saison, ist ein Eigengewächs des TV Lobberich. In der neuen Spielzeit wird sie fest zum Oberliga-Kader gehören. Foto: Joerg Knappe

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Lobberich starten am Samstag mit einem schweren Auswärtsspiel beim TV Biefang in die neue Spielzeit. Bei uns gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Lobbericher Auftakt.

Zum Saisonauftakt wartet auf die Handballerinnen des TV Lobberich in der Oberliga gleich ein ganz dicker Brocken, wenn sie am Samstag beim TV Biefang gastieren. „Das wird gleich eine super schwere Aufgabe“, glaubt der Lobbericher Trainer Marcel Schatten, der die Gastgeberinnen zu den Teams zählt, die in der Tabelle wohl ganz oben mitmischen werden.