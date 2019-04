Handball-Oberliga : Den Frauen des TVL könnte Harz Probleme bereiten

NETTETAL Die Handballfrauen des TV Lobberich präsentieren sich in der Oberliga-Rückrunde in einer richtig guten Verfassung und haben den Klassenerhalt längst in trockenen Tüchern. Ihr Anspruch ist es jedoch, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern.

Dazu müssen sie am Samstag allerdings bei der Zweitvertretung des TV Aldekerk bestehen.