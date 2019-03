Handball-Verbandsliga: TVL-Frauen mit großem Schritt zum Ligaverbleib

Mönchengladbach/Nettetal Beim Rheydter TV gewannen die Lobbericherinnen 27:20.

Die Handballfrauen des TV Lobberich können nach dem deutlichen 27:20 (14:8)-Erfolg im Lokalderby beim Rheydter TV nun auch mit ziemlicher Sicherheit für die kommende Oberliga-Saison planen. „Jetzt müsste wirklich schon alles schief gehen, damit wir im nächsten Jahr nicht in der Oberliga spielen können“, sagte Trainer Marcel Schatten nach dem Sieg. „Mit unserem Rumpfkader haben wir wirklich eine tolle erste Halbzeit gespielt. Okay, nach dem Wechsel haben wir das Ergebnis nur noch verwaltet, was aber letztlich auch daran lag, dass ich alle Spielerinnen so weit wie möglich nicht überbelasten wollte.“

Klar war, dass die Personaldecke nicht gerade üppig war. Und zu allem Überfluss verletzte sich Pauline Sirries am Freitag noch beim Abschlussstraining. Sie war zwar im Spielbericht eingetragen, konnte allerdings nicht mitwirken. Nichtsdestotrotz gingen die Gäste von der ersten Sekunde mit größter Konzentration und hochmotiviert an ihre Aufgabe heran. Nach anfänglichem Abtasten war die Partie bis zur zwölften Minute beim Spielstand von 4:3 für Lobberich noch ausgeglichen, doch dann griffen die Rädchen ineinander. Wie im Vorfeld gefordert, warteten die Gäste geduldig auf die sich bietenden Chancen, die sie dann auch zu hohem Proentsatz verwerten konnte. So war die Partie bis zum Halbzeitpfiff bereits entschieden. „Heute wurden viele Vorgaben in die Tat umgesetzt“; betonte Schatten. „Die Mannschaft hat sich auf ihre Stärken besonnen und auch im Kollektiv überzeugt. So kann es gerne weitergehen.“