Frauen-Fußball : TSV-Frauen verspielen ihre Tabellenführung

Gegen Schlusslicht Budberg setzte es eine überraschende 1:3-Niederlage für Kaldenkirchen.

Nach dem gelungenen Saisonauftakt mit drei Siegen in Folge ist bei Union Nettetal der Alltag eingekehrt. Denn auch gegen Grün-Weiß Lankern gab es für die Elf von Stefan Terporten mit 0:3 eine Niederlage. „Wir hatten uns viel vorgenommen“, sagte Terporten. „Aber Lankern war am Ende einfach cleverer und erfolgreicher.“ Den zweiten Sieg in Folge landete Niederrheinliga-Absteiger TuRa Brüggen. Die sehr junge Mannschaft von Wolfgang Maes, der gegen den Duisburger FV sogar noch auf drei Stammspielerinnen verzichten musste, gewann das Spiel mit 3:2. „Das Spiel war einfach der Hammer“, freute sich Maes. „Die Mädels haben bis zur letzten Sekunde gefightet und sich den Sieg mehr als verdient.“ Die Tore für Brüggen markierten Lea Hadler, Johanna Biakowski und Lena Engels.