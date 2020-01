Frauen-Handball : Rheydter TV feiert den sechsten Sieg in Folge

Die RTV-Frauen setzten sich gegen Fortuna Düsseldorf II durch. Der TV Lobberich verlor gegen Königshof.

Oberligist Rheydter TV schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Der 26:22 (8:15)-Erfolg bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf war bereits der sechste Sieg in Folge. Dabei lief in der ersten Halbzeit allerdings überhaupt nichts zusammen. So etwas wie Spielfluss kam überhaupt nicht auf, und die Abwehr war auch nur sehr selten im Bilde. Nach dem Wechsel legten die Gäste dann den Schalter um. Im Angriff lief es plötzlich wie am Schnürchen und die Abwehr entwickelte sich zu einem wahren Bollwerk. So kassierte man in den letzten 20 Minuten lediglich noch zwei Gegentore. „Anscheinend habe ich in der Pause die richtigen Worte gefunden“, so Trainer Manfred Wählen. „Die Moral der Mannschaft war wirklich unglaublich.“ RTV-Tore: Ricarda Linevondenberg (9), Laura Stemmer (6), Suzana Ramaj (3), Sonja Monjean, Nicole Andes (je 2), Tabea Schmidt, Hannah Schaafs und Sabrina Schmitz.