Fußball-Bezirksligist Fortuna Dilkrath : Im eigenen Verein neue Spieler gefunden

Dilkrath Trainer Thomas Richter peilt einen einstelligen Tabellenplatz in der Bezirksliga an.

Lange Zeit sah es in der vergangenen Saison danach aus, als könne Fortuna Dilkrath zum zweiten Mal in Folge einen einstelligen Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga belegen. Doch vier Niederlagen kurz vor dem Saisonende kosteten der Mannschaft von Thomas Richter diesen – Rang elf.

Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr, denn auf die Abgänge von fünf Spielern reagierte der Verein mit der Verpflichtung von neun Neuen. Auffällig dabei: In Dennis Pickolin und Rückkehrer Sven Schrörs sind nur zwei Akteure älter als 25 Jahre und heben den Altersdurchschnitt der Mannschaft somit deutlich an.

Bemerkenswert ist auch, dass Cheftrainer Richter sich dazu entschied, gleich vier Spielern aus den eigenen Reservemannschaften die Möglichkeit zu geben, sich in der Bezirksliga zu beweisen. Neben Dylan Dossouvi, Malcolm Vitenu und Melvin Risse schaffte in Torhüter Patrick Lachmann gar ein Spieler der dritten Mannschaft den Sprung. „Alle haben sich bereits eingefunden und sind eifrig bei der Sache“, verrät Richter. Einzig Mittelfeldmann Hendrik Schmitz, der in der abgelaufenen Spielzeit im Oberliga-Kader des SC Union Nettetal stand, jedoch lediglich in der Reserve zum Einsatz kam, fehlte bisher wegen einer Leistenverletzung. „Zum Saisonstart sollte er allerdings wieder fit sein.“ Am 11. August startet Fortuna Dilkrath mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Viersen 05 in die neue Saison, im Kreispokal gab es ein Freilos.