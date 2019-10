Fußball-Bezirksliga : Interims-Trainertrio bei Dilkrath

Nach der Trennung von Thomas Richter übernehmen bis zur Winterpause Stephan Laumen, Andreas Pasch und Tommy Offermanns die Leitung des Bezirksligisten.

Vier sieglose Spiele in Serie, zuletzt drei Niederlage und der vorläufige Tiefpunkt bei der 1:6-Niederlage in Dormagen am Freitag waren zu viel – Fortuna Dilkrath hat sich in beiderseitigem Einvernehmen von seinem Trainerteam getrennt. „Ich hatte den Eindruck, dass der negative Trend der vergangenen Wochen unbedingt gestoppt werden muss und dass wir nicht mehr die Zeit haben, bis zur Winterpause zu warten, um die Dinge in Ruhe zu analysieren“, erklärte Abteilungsleiter Stephan Laumen. „Wir brauchen eine Veränderung und eine neue Herangehensweise, um uns die nötige Stabilität, Sicherheit und Kompaktheit zurückzuholen. Schließlich stehen noch sechs Spiele an, in denen 18 Punkte zu vergeben sind.“ Bereits am Samstag suchte er daher das Gespräch mit Richter und Hoppe, für die er sich höchstpersönlich vor der Saison stark gemacht hatte. „Aber leider sind die Dinge nicht so gelaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, sagte Laumen.