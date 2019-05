Tennis : TV Lobberich verliert gegen Krefeld mit Friedhelm Funkel

Die Tennisherren 55 des TVL unterlagen dem CHTC mit dem Bundesligacoach knapp 4:5. Der Viersener THC befindet sich weiter im Aufwärtstrend.

Der Höhenflug der Herren des Viersener THC in der 1. Tennis-Verbandsliga hält an. Das dritte Heimspiel in Folge wurde gegen den TC RW Düsseldorf mit 5:4 gewonnen. Damit klettert der VTHC auf den zweiten Tabellenplatz und könnte am letzten Spieltag sogar noch die direkte Rückkehr in die Niederrheinliga schaffen. Viersen, dass kurzfristig auf Fons van Sambeek verzichten musste, gewann gegen Düsseldorf mit Sebastian Schlösser, Ricky de Bruijn, Robert van Ewijk und Tim Jacobs die ersten vier Einzel. Dann gelang dem Doppel Schlösser/de Bruijn der entscheidende fünfte Punktgewinn.

Dagegen warten die Herren 55 des TV Lobberich als Aufsteiger in der 1. Verbandsliga weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Gegen den souveränen Tabellenführer Crefelder HTC, der mit dem Trainer des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, an Position vier antrat, gab es eine hauchdünne 4:5-Heimniederlage. Jörg Janßen sowie Kapitän Peter Schroers und Josef Genings holten die Einzelzähler zum 3:3-Zwischenstand. Als das Gespann Janßen/Strucker ihr Doppel gegen Funkel/Kiffe gewinnen konnte, musste das dritte Doppel die Entscheidung bringen. Hier unterlag das Duo Schroers/Genings am Ende sehr knapp mit 7:10 im Match-Tiebreak. Trotz der Niederlage tranken die Lobbericher hinterher auch noch mit Friedhelm Funkel ein Bier. „Friedhelm hat sich in Lobberich als sympathischer Sportsmann erwiesen, volksnah, ohne Berührungsängste und Allüren“, sagte Peter Schroers. Bemerkenswert ist, dass Funkel am nächsten Morgen bereits wieder beim Sport1-Doppelpass Gast von Moderator Thomas Helmer in München war.