Trainer geht zurück zum Ex-Verein : Darum wechselt Fabian Wiegers vom ASV Süchteln zu Fortuna Dilkrath

Viersen/Schwalmtal Fabian Wiegers wird Vater und will er kürzer treten. Darum wechselt er vom Landesligisten ASV Süchteln zum Bezirksligisten Fortuna Dilkrath.

Der ASV Süchteln hat in der Landesliga bis zur Corona-Zwangspause eine starke Serie gespielt. Mit 13 Punkten aus acht Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers Tabellenplatz vier. Gegen die ersten drei Mannschaften des Tableaus war der ASV jeweils mindestens auf Augenhöhe. Am Saisonende werden sich die Wege der Süchtelner und deren Erfolgstrainer Wiegers aber trennen. Für den 31-Jährigen gibt es einen äußerst freudigen Grund die Zusammenarbeit nach zwei Jahren zu beenden. Denn sein Leben wird sich zukünftig deutlich verändern: Im Hause Wiegers wird Nachwuchs erwartet.

„Ich möchte für die kommende Saison kürzer treten und habe die Prioritäten daher anders gelegt. Die Mannschaft in Süchteln ist mir aber ans Herz gewachsen“, sagte der werdende Vater im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir hätten mit Fabian gerne verlängert, können seine Entscheidung aber natürlich vollkommen verstehen. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagt Süchtelns Sportlicher Leiter Torsten Trautmann. Den Nachfolger will der ASV zeitnah präsentieren.

„Ich kenne alle Spieler und freue mich total auf die Aufgabe. Ich hatte in den letzten drei Jahren immer das Gefühl, das wir noch nicht fertig sind und noch was rauszuholen ist. Ich freue mich richtig darauf, wieder nach Dilkrath zu gehen. Ich hatte hier als Jugend- und Seniorentrainer eine tolle Zeit“, erinnert sich Wiegers gerne an sein damaliges Engagement zurück, das er bis zum Saisonende 2017/18 dauerte.