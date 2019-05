Frauen-Fußball : TuRa-Frauen sagen mit dem ersten Sieg der Saison ade

Brüggen gewann am letzten Spieltag in der Niederrheinliga 3:2 gegen Hemmerden. Theoretisch wäre jetzt doch noch der Klassenverbleib möglich.

Denn weil kein Team vom Niederrhein aus der Regionalliga absteigt, gibt es nur einen Absteiger - und das wäre Brüggen. Da aber der Vorletzte Baumberg nicht in der Klasse bleiben will, dürften theoretisch die TuRanerinnen weiter in der Niederrheinliga spielen. Doch Trainer Wolfgang Maes sagt: „Nach dem aktuellen Stand gehen wir runter. Das wäre das dritte Mal, dass wir sportlich runter müssten, aber andere Mannschaften zurückgezogen haben. Man muss ehrlich sein, das Team hat nicht die Qualität, in der Niederrheinliga zu spielen. Wir wollen in der Landesliga einen Neustart machen.“ Übrigens: Die Tore zum Sieg gegen Hemmerden erzielten Jana Wagner, Lena Engels und Sabrina Staufenbiel.