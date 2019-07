Leichtathletik : Heimische Senioren holen Titel und DM-Pflichtzeiten

Bei den offenen Landesverbandsmeisterschaften in Kevelaer überzeugten die Grenzland-Leichtathleten.

Bei den offenen Landesverbandsmeisterschaften der Senioren in Kevelaer haben die heimischen Leichtathleten trotz der hohen Temperaturen gut abgeschnitten. Im Vorfeld war schon zu hören, dass die Titelkämpfe aufgrund der Hitze eventuell ausfallen sollten. Doch so kam es nicht, so dass M50-Senior Tobias Rahn (LG Viersen) über 200 Meter in 25,77 Sekunden zum Titel sprinten konnte. Damit schaffte er auch die Qualifikation für die Senioren-DM vom 12. bis 14. Juli in Leinefelde-Morbis.