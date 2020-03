Fußball : Der nächste Karriereschritt im Profifußball

Der Viersener Florian Meier (l.) spricht im Wintertrainingslager des 1. FC Nürnberg in Marbella mit Trainer Jens Keller. Foto: imago images/Zink/Sportfoto Zink / Daniel Marr via www.imago-images.de

Fußball Vorige Saison war Florian Meier noch Sportlicher Leiter beim ASV Süchteln. Seit Sommer leitet er das Lizenzteam des 1. FC Nürnberg.

Von David Beineke

Florian Meier kehrt gerne nach Viersen zurück. Denn das ist nicht nur seine Heimat, wo er die meisten Jahre seines bisherigen Lebens verbracht hat, dort kann er auch viele seiner Kumpels aus seiner Zeit im Amateurfußball treffen. Mit denen hat er in den vergangenen Monaten viel zu selten Kontakt gehabt, weil der 37-Jährige beruflich den nächsten Karriereschritt gemacht hat. Beim Traditionsverein 1. FC Nürnberg, mit neun Deutschen Meisterschaften immer noch die Nummer zwei hinter dem FC Bayern München, ist er seit dem Sommer 2019 Leiter der Lizenzmannschaft. Doch dass er aktuell wegen der Corona-Krise zwangsläufig im Homeoffice in seiner Wohnung in der alten Heimat entschleunigen kann, nutzt ihm mit Blick auf seine Freunde nicht allzu viel. Denn auch die dürfen nicht kicken und müssen soziale Kontakte meiden.

„Zurzeit gibt es in der Geschäftsstelle in Nürnberg nur eine Notbesetzung von fünf Mann. Der Rest arbeitet von zu Hause“, sagt Meier mit Blick auf die Ausnahmesituation beim Club. Die Nürnberger waren der zweite Verein nach Hannover 96, bei denen ein Spieler positiv auf Corona getestet wurde, weshalb eine 14-tägige Quarantäne verhängt wurde. Meier versucht mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel von Viersen aus bei der Bewältigung der Krise zu helfen. Schließlich gilt es, die Mannschaft so gut wie möglich auf den Tag x vorzubereiten, wenn eventuell wieder in der 2. Liga gespielt werden kann. „Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage schnell wieder beruhigt. Doch auch wenn alle Vereine zu kämpfen haben, sollten wir daran denken, dass es aktuell überall in der Gesellschaft große Probleme gibt“, betont Meier. Die aktuelle Ausnahmesituation ist für ihn der vorläufige Höhepunkt einer überaus ereignisreichen Zeit. Wie ereignisreich, versucht er so zu beschreiben: „Was ich in der kurzen Zeit bislang so alles erlebt habe, das verteilt sich woanders auf mehrere Jahre.“ Doch negativ will er das nicht verstanden wissen, er fühlt sich sehr wohl in der fränkischen Metropole und bei seinem neuen Arbeitgeber. Er sieht den Job im Profifußball als Privileg.

Info Aktuell in zwei Städten zu Hause Geboren 13. November 1982 Wohnorte Nürnberg, Viersen Familienstand Verheiratet Vereine als Spieler Jugend: Borussia Mönchengladbach; Senioren: MSV Duisburg, 1. FC Viersen, 1. FC Mönchengladbach, TuS Bösinghoven, ASV Süchteln MItarbeit in Profivereinen Fortuna Düsseldorf, SV Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg

Denn Fußball bestimmt sein Leben von Anfang an. Schließlich ist er der Sohn von Norbert Meier, dem ehemaligen Profi, Nationalspieler und Bundesligatrainer. Als sein Vater Anfang der 1990er Jahre nach seiner erfolgreichen Zeit in Bremen bei Borussia Mönchengladbach anheuerte, wurde die Familie in Dülken heimisch. Florian Meier durchlief bei den Borussen alle Nachwuchsmannschaften, wechselte dann aber nach der A-Jugend in die U23 des MSV Duisburg. Doch als dann dort in der Oberliga nicht der Durchbruch gelang, wurde ihm schnell klar, dass es für den ganz großen Fußball nicht reichen würde. „Ich habe mich dann auf einen guten Schulabschluss und eine Ausbildung konzentriert“, erinnert sich Meier, der zunächst das Abitur und dann eine Ausbildung als Verlagskaufmann bei der Rheinischen Post machte. Nebenbei spielte er für einige Amateurvereine in der Region , wobei er seine aktive Karriere nach einer Knie-Operation beim ASV Süchteln endgültig beendete.

Zu seinen Mannschaftskameraden gehörte zu dieser Zeit auch Philipp Hilleke, der wenig später das Amt des Abteilungsleiters übernahm. „Er hat mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, etwas in Süchteln mit aufzubauen“, erinnert sich Meier, der den Posten des Sportlichen Leiters übernahm. Denn für ihn war früh klar, dass er seine Zukunft im Fußball weniger als Trainer am Spielfeldrand sieht, sondern eher im Hintergrund, wenn es darum geht, eine Mannschaft zu entwickeln oder im Scouting. Dazu passt auch, dass er bereits in der Zeit, als sein Vater Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf war (2008 bis 2013), im Bereich Spieler- und Spielbeobachtung nebenberuflich mitgearbeitet hat. Als sein Vater dann 2016 beim damaligen Bundesligisten SV Darmstadt 98 anheuerte, ging Florian Meier mit und nutzte die Chance, dort am Aufbau einer bis dahin nicht vorhandenen Scouting-Abteilung mitzuarbeiten. Und das machte er offenbar so gut, dass er selbst nach der frühzeitigen Entlassung seines Vaters in Darmstadt blieb. Er wäre dort nach dem Aufstieg zum Chef-Scout auch noch, wenn vergangenes Jahr nicht das Angebot aus Nürnberg gekommen wäre.

Als dort nämlich Robert Palikuca, der zuvor viele Jahre für Fortuna Düsseldorf tätig gewesen war, in der Schlussphase der Erstliga-Abstiegssaison zum Vorstand Sport aufstieg, fragte er Florian Meier, ob er nicht für ihn arbeiten wolle. Meier wollte und musste angesichts des anstehenden Umbruchs nach dem Bundesliga-Abstieg gleich kräftig mit anpacken. Als Leiter der Lizenzmannschaft gehört die Kaderplanung genauso zu seinen Aufgaben wie der Austausch mit den Scouts, Verhandlungen mit Spielern und Beratern sowie die Angebots- und Vertragserstellung. Angesichts eines für den Club alles in allem unbefriedigenden Saisonstarts war Meier schon zeitig in eine der schwierigsten Entscheidungen im Profigeschäft überhaupt involviert: Letztlich musste Trainer Damir Canadi im November gehen, Nachfolger wurde Jens Keller.