Eisschnellauf : Drei Medaillen bei den Ü30-Winterspielen in Innsbruck

Eisschnelllauf Die Brüggenerin Michaele Mewißen gewann einmal Silber und zweimal Bronze im Eisschnelllauf. Die 36-Jährige überzeugte aber nicht nur auf dem Eis.

Die aus dem Brüggener Ortsteil Lüttelbracht kommende Michaele Mewißen hat an den Winterspielen der Generation Ü30 in Innsbruck teilgenommen. „Sie waren größer als die letzten olympischen Winterspiele 2018 mit über 3000 Sportlern aus 56 Nationen in zwölf Wintersportarten“, sagte die 36-Jährige. In der Olympiaworld war die Eisschnellläuferin des EC Grefrath, die 1992 in der dritten Klasse an der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht bei der Talentsichtung und -förderung das erste Mal auf Schlittschuhen stand, für Deutschland am Start und errang überraschenderweise direkt am ersten Tag zwei Bronzemedaillen über 500 Meter (52,56 Sekunden) und 3000 Meter (5:48,09 Minuten).