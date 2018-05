Hsg Waldniel/Niederkrüchten: E-Jugend gewinnt Kreismeisterschaft mit knappem Vorsprung

Viersen Freude bei der HSG Waldniel/Niederkrüchten: Nach dem Titel in der F-Jugend aus dem Vorjahr gelang der Mannschaft der beiden Trainer Karsten Franik und Dietmar Beiersdorf erneut ein großer Wurf als Kreismeister in der Kreisklasse.

Mit 27:5 Punkten und 317:176 Toren rette das Team einen hauchdünnen Vorsprung von nur einem Punkt bis zum letzten Spieltag ins Ziel. Nach einer Niederlage am dritten Spieltag gelang eine beeindruckende Erfolgsserie. Da die Mannschaft auch im nächsten Jahr fast komplett als E-Jugend spielt, geht sie in der höheren Kreisliga an den Start und freut sich auf die neuen Herausforderungen.