Fußball-Kreisliga A : Fehlstart bringt beim DFC niemanden aus der Ruhe

Björn Kox trainiert den Dülkener FC in der A-Liga. Foto: DFC

Nach drei Niederlagen in Serie in der A-Liga haben Dülkens Fußballer den SC Union Nettetal II zu Gast.

Obwohl der Bezirksliga-Absteiger Dülkener FC in der neuen Fußballsaison in der Kreisliga A mit drei Niederlagen einen Fehlstart hingelegt hat, verliert dort noch keiner die Nerven. „Was sollten wir denn erwarten, wenn wir für die Erste einen komplett neuen Kader holen mussten“, sagt Andreas Debock, 2. Vorsitzender des Vereins. „Das neue Trainerteam trifft auf keinen Fall die Schuld, dass wir keinen Start nach Maß hingelegt haben.“

Debock sieht andere Gründe für den Fehlstart. „Wir haben es in den letzten Jahren einfach verpasst, den jeweiligen Trainern klar zu machen, dass sie junge und talentierte Spieler ins Team einbauen sollten. Das war auch von Vorstandsseite nicht unbedingt unsere Aufgabe. Aber im Nachhinein müssen wir uns wohl oder übel an die Nase packen, dass wir es doch lieber gemacht hätten.“ Fakt ist, dass die Dülkener nach dem Abstieg in Björn Kox vorzeitig einen neuen Trainer engagiert haben. Dass dann aber bis auf zwei Spieler fast der komplette Kader der Vorsaison den Verein verließ, brachte das Dülkener Konzept ziemlich ins Wanken. Kox und der DFC-Vorstand setzten dennoch alles daran, eine einigermaßen spielstarke Mannschaft zusammenzubekommen.