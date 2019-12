Fußball : Zurück in der ersten Mannschaft

Eigentlich wollte Dennis Weinsheimer in Giesenkirchen nach dem Landesliga-Aufstieg kürzertreten. Wegen der großen Personalnot feierte er ein Comeback.

Zum Rückrudenstart wartet auf die DJK/VfL Giesenkirchen am Sonntag eine große Herausforderung. Den PSV Wesel Lackhausen empfängt das Schlusslicht am Sonntag mit großen Personalsorgen, neben Trainer Volker Hansen werden nur drei Spieler auf der Bank sitzen. In der Not hat Hansen das Gespräch mit Dennis Weinsheimer gesucht und ihn von einem Comenback überzeugt.