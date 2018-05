Leichtathletik: Die schnellsten Marathonis im Grenzland

Grenzland Wären sie in der DM-Wertung beim Düsseldorf Marathon dabei gewesen, hätten sie vorne mitgemischt. Mit ihren neuen Bestzeiten waren Marco Beerens (Waldniel) und Tina Pickers (Nettetal) sehr zufrieden. Es gibt aber noch höhere Ziele.

"Das war für mich neue Bestzeit, ich habe mich um eine halbe Minute verbessern können", sagt der 42-jährige Beerens. Weil er zwei Wochen zuvor in Bonn schon einen Halbmarathon in 1:16:04 Stunden gelaufen war, hatte er nicht mit einer neuen Bestleistung gerechnet. "Aber ich bin den Marathon jetzt so gelaufen, wie er eigentlich gelaufen werden sollte: die erste Hälfte verhalten und die zweite schneller." Er schätzt, dass er schon so um die 40 Marathonläufe absolviert hat, zwei im Jahr läuft er ernsthaft mit klarer Zielvorstellung. Zwischendurch bestreitet er aber auch Ultraläufe bis zu 100 Kilometer. Mitte Juni nimmt er wieder an einem Ultra-Trail mit enormen Höhenunterschieden in Garmisch-Partenkirchen teil. Der ehemalige Bezirksliga-Fußballer beim SC Waldniel schaffte seinen ersten Marathon vor zehn Jahren in Köln in 3:16 Stunden. Das Besondere: "Ich trainiere fast immer alleine - eigentlich immer." Der Mediengestalter legt den neun Kilometer langen Weg zur Arbeit zwischen Ungerath und Brüggen jeden Tag mit Rucksack und im Laufschritt zurück. Auf dem Nachhauseweg dehnt er die Trainingsrunde auf bis zu 16 Kilometer aus. Nachdem sein Auto vor zweieinhalb Jahren den Geist aufgegeben hatte, machte er aus den Not eine Tugend. "Das zeigte mir, dass es auch ohne geht", betont Beerens. Nun überlegt der Junggeselle, als nächstes Ziel die 2:35 Stunden anzupeilen.