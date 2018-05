Lokalsport: Die Lage in der Landesliga spitzt sich zu

Grenzland Aus Sicht des Grenzlandes herrscht sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga noch Hochspannung. Wie das Ganze endet, wird auch von Faktoren beeinflusst, auf die die Teams keinen Einfluss haben.

Regionalliga Sowohl der Kampf um den Aufstieg als auch der gegen den Abstieg in der Landesliga wird bekanntlich durch die Absteiger aus der Regionalliga beeinflusst. Kommen von dort eine oder mehrere Mannschaften aus dem Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrein (FVN) herunter, reduziert das die Anzahl der Aufsteiger in die Oberliga und erhöht die Anzahl der Absteiger in die Bezirksliga. Deshalb konzentrieren sich alle Blicke auf Fortuna Düsseldorf II. Sah es vor einigen Wochen noch so aus, als steuerten die Fortunen sicher in Richtung Klassenverbleib, hat sich das inzwischen geändert. Der Bonner SC hat mächtig Boden gutgemacht. Zwar gewann Düsseldorf am Wochenende das direkte Duell mit den Bonnern 2:1 und schaffte den Sprung auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Doch der BSC liegt nur einen Punkt zurück und hat wegen eines Nachholspiels noch zwei Partien zu bestreiten, während die Düsseldorfer nur noch einmal spielen. Der BSC hat also sein Schicksal selbst in der Hand. Gewinnen die Düsseldorfer ihr letztes Spiel, könnten sie aber auch noch am 1. FC Köln II vorbeiziehen, wenn der sein Saisonfinale verliert. Steigt Düsseldorf trotz aller Rechenspiele ab, bedeutet das für die Landesliga, dass die beiden Drittplatzierten nicht mehr um einen fünften Aufstiegsplatz spielen dürfen. Am anderen Ende der Tabelle würden auch die beiden 15. direkt absteigen und die 14. hätten noch die Chance, mit den sechs Vize-Meistern der Bezirksligen vier freie Plätze in der Landesliga auszuspielen. Nicht unwahrscheinlich, dass manch einer beim FVN nicht ganz unglücklich wäre, wenn es tatsächlich die Fortuna-Reserve träfe. Denn dann käme ein Rechenfehler nicht zum Tragen, der den Verbandsfunktionären bei der Auf- und Abstiegsregelung vor der Saison unterlaufen war. Im Falle von fünf Aufsteigern aus der Landesliga müsste nächste Saison eine Landesliga-Staffel mit 19 Teams und eine Bezirksliga-Staffel mit 17 Teams antreten. Steigt aber Fortuna ab und nur vier Landesligisten gehen hoch, ginge die Rechnung wieder auf, es gäbe zwei Gruppen à 18 Teams.