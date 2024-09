Mit zwei Torhüterinnen im Spiel Wie Borussia der Pokalcoup gegen den 1. FC Köln gelang

Ein paar Elfmeterschießen hat Jonas Spengler in seiner jungen Trainerkarriere schon erlebt. „Aber noch nicht auf diesem Level“, sagt der Borussia-Trainer. Und noch nie mit so einer großen Bedeutung. Borussias Frauen hatten den höherklassigen Bundesligisten 1. FC Köln zu diesem Zeitpunkt über 120 Minuten bereits ein 1:1-Remis abgerungen. Nun sollte die Sensation vollendet werden. Das Elfmeterschießen strapazierte jedoch die Nerven aller Beteiligten. Die achte Schützin brachte schließlich die Entscheidung: Yvonne Zielinski traf, während die Kölnerin Celina Degen bei ihrem Versuch an Borussias Torhütern Jill Frehse scheiterte. Die Überraschung war vollbracht: Borussia Mönchengladbach wirft mit 9:8 den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal.