Sensation im Elfmeterschießen Borussias Frauen werfen 1. FC Köln aus DFB-Pokal

Doch bereits in der regulären Spielzeit stemmte sich die Borussia erfolgreich gegen den Bundesligisten und ging in der 48. Minute durch Flaka Aslanaj mit 1:0 in Führung. Und beinahe wäre die Überraschung durch den Zweitligisten schon früher gelungen, den erst in der 85. Minute kam Köln durch Vanessa Leimenstoll zum 1:1-Ausgleich. In der folgenden Verlängerung tat sich trotz einiger Wechsel nichts mehr am Spielstand. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen.