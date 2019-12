Studium in den USA : Wie bekomme ich ein Sportstipendium?

Ausbildung Sportstipendien für US-Colleges werden in Deutschland über Agenturen vermittelt. Manche versprechen mehr, als sie halten.

Zur Weihnachtszeit kehren viele junge Sportler in die Heimat zurück, die ein College-Studium in den USA absolvieren. Sie sehen darin eine große Chance, aber gewöhnlich gehen die Studiengebühren jährlich in die Zehntausende und sind für die meisten nicht zu finanzieren. Doch gute Sportler können über Stipendien ein Großteil oder sogar die kompletten Kosten finanziert bekommen. Philipp Liedgens leitet die Agentur Sport-Scholarships in Mönchengladbach und hilft bei der Beantwortung der wichtigsten Fragen rund um das Thema Stipendien. In der Region haben in den vergangenen Jahren schon etliche Sportler den Sprung über den Atlantik gewagt und waren begeistert. Zum Beispiel die Fußballer Philipp Spickenbaum (Niederkrüchten) und Henri Tophoven (Brüggen) vom 1. FC Mönchengladbach oder der Golfer Tom Büschges vom GC Haus Bey aus Nettetal.

Welche Bedingungen herrschen an den Colleges?