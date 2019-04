Fußball-Bezirksliga : Derby alles andere als gewöhnlich

VIERSEN Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein, wenn Dülkens Bezirksliga-Fußballer den Stadtrivalen und Mitaufsteiger TDFV Viersen empfangen.

Wenn am Sonntag der Dülkener FC den TDFV Viersen empfängt, handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Spiel in der Fußball-Bezirksliga. Zum einen ist es ein Stadtderby, zum anderen das Duell zweier Aufsteiger. Vor dem Meisterschafts-Endspurt könnten die Vorzeichen jedoch kaum unterschiedlicher sein.

Neun, für den DFC aufgrund eines noch ausstehenden Nachholtermins zehn, Spiele sind noch zu gehen. Und zwischen den Nachbarn klafft eine Lücke von 15 Zählern. Während der TDFV die magische 40-Punkte-Grenze nach dem Sieg über den VfL Repelen am Mittwoch geknackt hat, steht Dülken trotz des ersten Dreiers im Jahr 2019 - am Mittwoch schlug die Stadtgarten-Elf Teutonia Kleinenbroich mit 3:1 - auf Relegationsplatz 15. Trainer Matthias Denneburg ist dennoch optimistisch: „Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt und wollen die Woche jetzt vergolden.“ Bedeutet für den 38-Jährigen im Klartext: mindestens ein Punkt soll her. „Vor allem weil wir zu Hause spielen, gehen wir absolut nicht chancenlos ins Spiel“, sagt Denneburg. Ob Nils Wüsten und Ali Aymirgen, die unter der Woche noch kurzfristig ausfielen, im Kader stehen werden, ist ebenso fraglich wie der Einsatz von Benedict Krüger, der nach seinem Doppelpack einen Schlag auf den Fuß bekam.