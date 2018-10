Der ASV Süchteln in der Landesliga beim MSV Düsseldorf

Düsseldorf/Viersen Der ASV feierte einen wichtigen Auswärtssieg beim MSV Düsseldorf.

In etlichen Spielen in der Vergangenheit arbeiteten sich Süchtelner am Gegner ab, spielten deutlich besser Fußball als in Düsseldorf, aber sie verloren. Dieses Mal war es genau anders herum. „Die Süchtelner lieferten ein eher schwächeres Spiel ab und am Ende stand ein klarer Sieg. „Das ist sehr positiv. Die Einstellung war gut und wir haben zu Null gewonnen. Vielleicht erleben wir jetzt einen goldenen Oktober“, sagte Losing. Schon früh stellte der ASV beim MSV die Weichen auf Sieg. Bonko Smoljanovic traf nach einem Freistoß durch die Mauer bereits in der 5. Minute zum 1:0. In der 19. Minute erhöhte Kyujin Choung nach feiner Vorarbeit von Stefan Heinrichs mit der Hacke auf 2:0. „Das war sein erstes Tor. Es freut mich für den Jungen, das hat er sich verdient“, sagte Losing. Diese beiden Aktionen waren bis dahin die ersten und einzigen Offensivaktionen der Süchtelner, und das sollte auch lange so bleiben.