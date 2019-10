Fußball-Kreisliga A : Kaldenkirchen trotzt Primus SC Waldniel einen Punkt ab

Fußball-Kreisliga A Der TSV Kaldenkirchen spielte daheim 0:0 gegen die Waldnieler. Amerns Reserve gewinnt das Derby bei Union Nettetal 6:4.

Kreis Kempen/Krefeld: Union Nettetal II - VSF Amern II 4:6 (2:4). „Das Spiel heute hat mich zwei Tage altern lassen“, sagte Amerns Trainer Andre Simons. „Da holt man einen 0:2-Rückstand auf und führt schon klar mit 4:2 und dann kassieren wir noch den Ausgleich. Am Ende ist es dann doch noch gut für uns ausgegangen.“ Das Kellerkind aus Nettetal erwischte klar den besseren Start und ging durch die Tore von Pascal Ulbricht und Dustin Hermann mit 2:0 in Führung. Erst dann wurden die Gäste wach und erinnerten sich an ihre eigentliche Klasse. So schossen Max Kapell mit einem lupenreinen Hattrick und Timo Vollekier die Amerner mit 4:2 in Front. „Wir hätten hiernach den Sack ganz klar zumachen müssen“, sagte Simons, der sich noch lange nach dem Spiel ägerte. So kamen die Nettetaler durch die Treffer von Hermann und Alhassane Souare noch zum 4:4. In der Schlussphase setzten die Amerner dann alles auf eine Karte und schossen den Sieg durch die Tore von Vollekier und Delano Scholz noch nach Hause.