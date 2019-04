Handball-Oberliga : TVL-Frauen lassen Haan zittern

Katharina Weiss (mit Ball) war von den Haanerinnen nur schwer zu stoppen. Sie trug zehn Tore zum Heimsieg des TV Lobberich bei. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

NETTETAL Die Lobbericherinnen zeigten in der Handball-Oberliga eine famose Vorstellung und gewannen gegen den Tabellenführer HSG Alder Haan letztlich verdient mit 28:25.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Handballerinnen des TV Lobberich bestätigten in ihrem letzten Heimspiel dieser Saison ihre zuletzt gute Form und gewannen gegen den Spitzenreiter DJk Adler Haan verdient mit 28:25 (15:12). Damit haben die Schützlinge von Trainer Marcel Schatten den vorzeitigen Aufstieg der Gäste verhindert. So muss Haan das letzte Spiel gewinnen, um das Ziel noch zu erreichen. „Ich habe dem gegnerischen Trainer vor dem Spiel schon gesagt, dass wir unbedingt gewinnen wollen und dass es für ihn und die Mannschaft doch auch viel schöner wäre, wenn sie den Aufstieg vor eigenem Publikum schaffen können“, so der Lobbericher Trainer süffisant.

Die Gastgeberinnen gingen hochkonzentriert und äußerst motiviert an die Aufgabe heran. Denn wer will nicht gegen den Tabellenersten gewinnen? Der TVL erwischte einen glänzenden Start und führte schnell mit 4:0, was jedoch nicht mehr als eine Momentaufnahme war, denn Haan konnte schnell wieder egalisieren. Doch davon ließen sich die Schatten-Schützlinge nicht beeindrucken und legten ihrerseits bis zum Pausenpfiff wieder vor, wobei sie noch die eine oder andere Chance ausließen.

Info Katharina Weiss wirft zehn Tore für Lobberich TVL-Tore: Katharina Weiss (10/1), Melanie Ensen (10/4), Merit Liedtke (3), Nadine Ensen, Kyra Mannheim (je 2) und Anna Kössl.

Das rächte sich dann nach dem Seitenwechsel, denn die Gäste übernahmen das Kommando, gingen ihrerseits mit 20:18 in Front. Schatten nahm schnell eine Auszeit, um seine Mannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und siehe da, es fruchtete und Lobberich kam in kürzester Zeit zum Ausgleich. „Nach der Auszeit haben wir uns sofort wieder reingebissen und Haan alles abverlangt. Zwar war es am Ende dann noch sehr spannend, aber ich glaube, dass der Sieg auch wirklich verdient ist.“