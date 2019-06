Jugend-Fußball : Drei gute Gründe für den ASV zum Jubeln

Süchtelns Nachwuchskicker siegten im Kreispokal und zweimal in der Niederrheinliga-Qualifikation.

D-Junioren, Kreispokalfinale: ASV Süchteln - 1. FC Mönchengladbach 4:2 (3:1). Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga hat sich der ASV in Hardt das Double gesichert. Von Beginn an machten die Süchtelner Druck, spielten klug und erarbeiteten sich Chancen. Daraus folgte eine 2:0-Führung durch Vitali Habarov (4.) und Kyle Brocker (6.). In der Folge wurden der FC zwar stärker und konnte auch auf 1:2 (26.) verkürzen, doch noch vor der Pause stellte Mick von Chamier-Gliszczynski den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Süchtelner weiterhin ihre Überlegenheit und konnten durch Yannick Gergorec für die Vorentscheidung sorgen (38.). Der erneute Anschlusstreffer der Gladbacher konnte den ASV nicht mehr schocken. „Heute hat die Mannschaft mit dem verdienten Sieg gegen die Sportfreunde aus Mönchengladbach gezeigt, was für eine super Truppe in Süchteln spielt“, sagte Trainer Bernd Brocker.